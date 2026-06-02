Сабрина Карпентер получила запретный ордер в отношении мужчины, который преследовал ее

В другой день он припарковал автомобиль неподалеку и, по словам Сабрины, вел «целенаправленное наблюдение за ее перемещениями». Служба безопасности Карпентер выяснила, что Эпплгейт парковался в районе артистки не впервые — он регулярно делал это, начиная с 20 апреля, постепенно приближаясь все ближе к ее дому.