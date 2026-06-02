Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снимется в черной комедии «Little One» режиссера-дебютанта Алекса Кавуцкого. Об этом сообщил Deadline.
История в фильме развернется вокруг внезапного изменения в поведении ребенка, которое угрожает разрушить безупречную на первый взгляд семью. Партнершей Харбора по картине станет Гэби Хоффман, известная по сериалу «Девочки».
Ленту спродюсируют Зах Креггер и Рой Ли, работавшие над «Орудиями». Созданием проекта займется компания Hammerstone Studios. Съемки начнутся в Лос-Анджелесе в июне 2026 года. Сценаристом стал Кавуцкий.
Ранее стало известно, что Харбор сыграет в приквеле кинофраншизы о Рэмбо — фильме «Джон Рэмбо». Он исполнит роль майора Траутмана — командира главного героя серии.