Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»
Вход в Кельнский собор сделают платным
В Москве пройдет первый фестиваль Института музыкальных инициатив
Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию
Половина россиян не почувствовала ухода иностранных сервисов, треть ощутила нехватку
Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»
В «Миньонах и монстрах» будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов
В Москве пройдет фестиваль искусств «Русский КоТ»
С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном
Уиллем Дефо произносит пламенную речь в отрывке фильма «День рождения»
Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе
В Москве откроется выставка Зенона Комиссаренко — забытого ученика Малевича
«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России
В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»
Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора
Сидни Суини основала продюсерскую компанию
«Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. Первый тизер — уже в сети
Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере
Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера

Владимир Путин предложил создать факультеты русского языка и литературы

Афиша Daily
Фото: Dom Fou/Unsplash

Президент России Владимир Путин предложил создать в университетах отдельный факультет русского языка и литературы. С такой идеей он выступил на заседании совета по поддержке русского языка и народов России.

По мнению главы страны, привычные филологические факультеты противоречат представлению о русском языке как ключевой ценности, поскольку на них изучают словесную культуру не только России, но и других стран.

«Русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это очевидно противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — заявил Путин.

Он вспомнил, что в 2025 году в Крымском федеральном университете им. Вернадского появился самостоятельный факультет русского языка и литературы. Президент выразил надежду, что его примеру последуют другие федеральные вузы.

Расскажите друзьям