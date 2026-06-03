Сидни Суини снимется в переосмыслении «Легенды о Сонной Лощине»

Сейчас актриса занята сразу в нескольких крупных проектах. Эрик Рот пишет для нее сценарий фильма по истории с Reddit и книге «I Pretended to Be a Missing Girl» для Warner Bros. Суини также завершила съемки в экранизации романа Эдит Уортон «Обычай страны» с Лео Вудаллом и снимается в «Гандаме» Джима Микла для Legendary и Netflix.