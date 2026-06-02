«Маховик истории бывает беспощаден: он стирает имена не за отсутствие таланта, а за отсутствие нужных связей или „удобного“ характера. Я вижу свою миссию в том, чтобы противостоять этой несправедливости. Моя работа — это поиск гениев, оставшихся за полями официальной летописи. Сегодня для меня огромная честь вернуть из забвения имя Зенона Комиссаренко. Ученик Малевича, создатель невероятной по своей глубине абстракции, космист, он заслуживает стоять в одном ряду с величайшими мастерами XX века. Собирая его наследие по крупицам, мы не просто открываем выставку — мы восстанавливаем историческую правду», — говорит куратор выставки Анастасия Постригай.