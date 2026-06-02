Сегодня, 2 июня, в галерее Postrigay на Тверской пройдет торжественное открытие персональной выставки Зенона Комиссаренко «Звучание космоса». Экспозиция будет работать с 3 июня по 5 июля.
Комиссаренко охватил сразу две волны русского авангарда: в 1920-х занимался мультипликацией, а после войны сосредоточился на живописи. Французский искусствовед Жан-Клод Маркаде называл его лучшим художником XX века. В 2026 году исполняется 135 лет со дня рождения Комиссаренко.
На выставке покажут его графику, в которой особое место занимает цветовое выражение музыки. Еще одна постоянная тема художника — космос.
«Маховик истории бывает беспощаден: он стирает имена не за отсутствие таланта, а за отсутствие нужных связей или „удобного“ характера. Я вижу свою миссию в том, чтобы противостоять этой несправедливости. Моя работа — это поиск гениев, оставшихся за полями официальной летописи. Сегодня для меня огромная честь вернуть из забвения имя Зенона Комиссаренко. Ученик Малевича, создатель невероятной по своей глубине абстракции, космист, он заслуживает стоять в одном ряду с величайшими мастерами XX века. Собирая его наследие по крупицам, мы не просто открываем выставку — мы восстанавливаем историческую правду», — говорит куратор выставки Анастасия Постригай.
