СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Фото: chucknorris

Американского актера Чака Норриса госпитализизировали на Гавайях. Об этом сообщил таблоид TMZ.

По сведениям источника издания, в последние сутки на острове Кауаи произошла некая чрезвычайная медицинская ситуация. Норрису потребовалась помощь. Детали ситуации не уточняются.

В сообщении отмечают, что актер в настоящее время пребывает в хорошем настроении. Сам Норрис никак не прокомментировал пока свое состояние.

Неделю назад артист отметил свой 86-й день рождения. По этому случаю он опубликовал в соцсетях видео, на котором занимается борьбой с тренером. «Я не старею, я выхожу на новый уровень», — заявил Норрис в ролике.

Видео: chucknorris

«Ничто не заставляет чувствовать себя молодым лучше, чем немного игривого экшна в солнечный день. Я благодарен за еще один год, хорошее здоровье и возможность продолжать делать то, что люблю», — написал он в подписи к посту.

