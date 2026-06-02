Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»

В Новгородской областной филармонии прошла церемония закрытия третьего фестиваля молодого кино «Новое движение». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Главный приз смотра получил фильм «Ветер в голове» Арсения Московского. Его же наградили за лучшую режиссуру. Призом за лучшую мужскую роль отметили Дениса Косикова, сыгравшего в картине «Чужой звонок» Светланы Белкиной. В категории для актрис победила Дарья Матвеева за роль в фильме «Трасса „Море — море“» Ильи Храмова.
Награду за лучшее визуальное решение вручили фильму «Меня пожирает собственная кровать» Вячеслава Иванова. Эта же картина получила специальный приз от кинокомпании «Веретено» и «ВКонтакте», который предполагает организацию премьер, возможную поддержку кинотеатрального проката и продвижение публичных показов в соцсети.
Специальный приз молодых кинокритиков ВГИК достался фильму «Трасса „Море — море“». Агентское сопровождение от актрисы и педагога Натальи Фенкиной получила актриса София Максимова.
Жюри также вручило три специальных диплома. Фильм «Не золото» Тахмины Мюссе отметили «За смелость», «Жужу» Юлии Анищенко — «За чувственность», а «Д-76» Алексея Житковского — «За впечатлительность».
Генеральными продюсерами фестиваля выступили Артем Михалков и Максим Королев. Редакционный директор «Афиши Daily» Трифон Бебутов стал программным директором смотра. В числе звездных гостей «Нового движения» — режиссер Владимир Хотиненко, актрисы Алена Бабенко и Лянка Грыу, актеры Риналь Мухаметов и Илья Маланин.
Жюри в этом году возглавил продюсер Максим Добромыслов. В него также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.
Фестиваль «Новое движение» проходил в Великом Новгороде пять дней. По словам губернатора Новгородской области Александра Дронова, за это время его посетили более 30 тыс. человек. Помимо показов, в программу вошли деловые дискуссии, кинорынок авторского кино, выставка «Наследие авангарда», лекции и мастер-классы для детей и подростков.