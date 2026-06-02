Картину «Помещик в деревне» Александра Бенуа выставят на торги по стартовой цене в 850 тысяч рублей

Торги пройдут 6 июня, они будут посвящены живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства. С молотка, как ожидается, уйдут этюд «Весной» Константина Горбатова и картина «Ворота в Пекин» Ивана Калмыкова. Ставка на эти работы составила 700 и 600 тыс. рублей соответственно.