Картину «Помещик в деревне» Александра Бенуа выставят на торги по стартовой цене в 850 тысяч рублей

Картину «Помещик в деревне» Александра Бенуа выставят на аукцион. Ставка на нее составит 850 тыс. рублей, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
Торги пройдут 6 июня, они будут посвящены живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства. С молотка, как ожидается, уйдут этюд «Весной» Константина Горбатова и картина «Ворота в Пекин» Ивана Калмыкова. Ставка на эти работы составила 700 и 600 тыс. рублей соответственно.
Помимо этих художественных работ, на аукционе выставят аквареь «Гурзуф. Ствол дерева на фоне гор» Петра Кончаловского, вазу Николаевской эпохи «Золотой рубин» Императорского стеклянного завода из собрания коллекционера Валентины Голод и стеклянный футляр для географических карт работы Иогана Ольсониуса.
Кроме того, коллекционеры смогут приобрести бархатную блузу Эдуарда Лимонова с его авторской вышивкой и инициалами. Эту блузу писатель и политик подарил актрисе Александре Щепкиной-Куперник. Ставка за этот лот оценивается в 60 тыс.