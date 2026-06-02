Вход в Кельнский собор сделают платным

Посещение Кельнского собора, одного из самых известных готических памятников мира, станет платным. С 1 июля вход будет стоит 12 евро, сообщило немецкое издание Spiegel.
Прихожане, впрочем, по-прежнему смогут приходить в храм бесплатно, чтобы помолиться и поставить свечу. Для них будет открыто небольшое пространство возле северного входа.
Туристам же придется платить, поскольку Кельнский собор в последние годы столкнулся с финансовыми трудностями. На его содержание уходит больше денег, чем храм зарабатывает. Один день обходится в 44 тыс. евро.
Для студентов и школьников в возрасте от 14 лет предусмотрена льготная цена за вход — 6 евро. Дети младше 14 лет смогут посетить собор бесплатно, как и люди с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающие.
По словам настоятеля собора Гвидо Ассманна, туристы составляют около 99% посетителей. Раньше они могли осмотреть главный зал собора бесплатно. Плату взимали за посещение сокровищницы и подъем на смотровую площадку.