Умер писатель Дмитрий Бавильский

Афиша Daily
Фото: Anton Obolensky / Wikimedia Commons

Умер журналист, писатель и литературный критик Дмитрий Бавильский. Об этом сообщил его коллега, литературовед Николай Подосокорский.

Бавильскому было 57 лет. Причины его смерти не называются. По словам писателя Дениса Драгунского, Дмитрий скончался в Челябинске в больнице.

Бавильский был родом из Челябинска. Он работал заместителем главреда журнала «Уральская новь», редактировал тексты в изданиях «Уральская парадигма», «Пятый угол», «Взгляд», «Частный корреспондент», «The Art Newspaper Russia». Он также выступал завлитом Челябинского академического театра драмы.

Среди его литературных работ — романы «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Последняя любовь Гагарина». Бавильский был лауреатом премии Андрея Белого и премии журнала «Новый мир».

