Женщина нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей

Однако в папке оказались фотографии знаменитостей, в которых была влюблена Келпе, а также рукописные заметки об их днях рождения, росте, знаках зодиака и другие детали. По словам Микелсон, сама идея такой коллекции не удивила семью: бабушка любила цифры, факты и статистику. Неожиданным стал только интерес Келпе к астрологии.