Актер Шон Пенн поделился, что больше не посещает церемонии награждения, потому что это плохо действует на его ментальное здоровье. Об этом пишет Variety.
В интервью для CNN во время кинофестиваля Tribeca актер объяснил, что пропустил недавнюю 98-ю церемонию вручения премии «Оскар», потому что она вызывала в нем «ужас». «Слишком много людей — у меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Я решил, что больше не пойду туда, где находится группа из более чем восьми человек», — сказал актер. На самой церемонии стало известно, что Шон выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Битва за битвой».
Пенн добавил, что принял решение больше не приходить на кинопремии после того, как в этом году посетил «Золотой глобус». «И вот тогда я решил: „Я не могу это делать“», — сказал актер.
Пенн также сказал, что не любит, когда фанаты просят сделать селфи с ним. По его словам, это «высасывают душу».
Шон Пенн рассказал, что больше не хочет ходить на церемонии награждения актеров
Актер Шон Пенн поделился, что больше не посещает церемонии награждения, потому что это плохо действует на его ментальное здоровье. Об этом пишет Variety.