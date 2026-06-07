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Шон Пенн рассказал, что больше не хочет ходить на церемонии награждения актеров

Афиша Daily
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Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Актер Шон Пенн поделился, что больше не посещает церемонии награждения, потому что это плохо действует на его ментальное здоровье. Об этом пишет Variety.

В интервью для CNN во время кинофестиваля Tribeca актер объяснил, что пропустил недавнюю 98-ю церемонию вручения премии «Оскар», потому что она вызывала в нем «ужас». «Слишком много людей — у меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Я решил, что больше не пойду туда, где находится группа из более чем восьми человек», — сказал актер. На самой церемонии стало известно, что Шон выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Битва за битвой».

Пенн добавил, что принял решение больше не приходить на кинопремии после того, как в этом году посетил «Золотой глобус». «И вот тогда я решил: „Я не могу это делать“», — сказал актер.

Пенн также сказал, что не любит, когда фанаты просят сделать селфи с ним. По его словам, это «высасывают душу».

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