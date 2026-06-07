Эмилия Кларк рассказала, что финал Дейнерис в «Игре престолов» вызывает у нее ярость

Актриса Эмилия Кларк в интервью Variety рассказала, что все еще «расстроена» тем, как закончилась история ее героини Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».



В интервью Кларк вспомнила последние слова Дейнерис, обращенные к Джону Сноу, перед тем как тот смертельно ранил ее ножом. Это были слова: «Мы сломаем колесо вместе».



«Это последнее, что я сказала перед тем, как этот нахальный маленький ублюдок пырнул меня ножом. Чертовски возмутительно. Я была так зла. Я была в ярости. [Это было] грубо. Я отдала этому человеку все, сжигала города дотла ради него, ради нас», — сказала Кларк.



Актриса поделилась, что пришла в оцепенение, когда прочла этот момент в сценарии впервые. «Забыла ключи, телефон, все — и просто бродила несколько часов, пытаясь осознать, что придется снимать в [финальном] сезоне]», — сказала она.



Недавно Эмилия Кларк раскритиковала слухи о том, что актеры сериала «Игра престолов» получали по 300 тыс. долларов за каждый эпизод. Однако актриса поделилась, что заработанных на проекте денег хватило для закрытия ипотеки родителей.