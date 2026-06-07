УЕФА продлила отстранение российских клубов

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона 2026/27. УЕФА внес изменения в список участников турниров из-за продолжающегося отстранения российских команд. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении телеканала.
В документах УЕФА говорится, что все российские команды и клубы отстранены от соревнований организации до дальнейшего уведомления. Изменения внесены в связи с решением исполкома УЕФА от 20 мая 2026 года.
По итогам сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 22,632 балла. При допуске к еврокубкам страна могла бы заявить четыре клуба.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Тогда организации приняли решение исключить российские команды из соревнований на неопределенный срок из-за российской военной операции на Украине.