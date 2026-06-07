Netflix раскрыл название и логотип мультсериала по «Охотникам за привидениями»

Об этом объявили на мероприятии Ghostbusters Day в Нью-Йорке. Оно прошло в пожарной части Hook & Ladder 8, где снимали первые два фильма франшизы. Там же исполнительные продюсеры Джейсон Райтман и Гил Кинан поблагодарили фанатов за участие в благотворительной инициативе Ghostbusters Give Back: за последний год она собрала более 500 тыс. долларов.