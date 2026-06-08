Paramount запускает собственную игровую студию

Компания Paramount Skydance объявила о создании Paramount Game Studio — собственной студии видеоигр. Она объединит две существующие студии Skydance — Skydance Interactive и Skydance New Media, сообщает Variety.
Первыми проектами станут Marvel 1943: Rise of Hydra и пока безымянная игра по «Звездным войнам», созданная в сотрудничестве с Lucasfilm. В пятницу на Summer Game Fest в театре Dolby в Лос-Анджелесе студия анонсирует еще один AAA-проект.
Руководить студией будет Тони Дрисколл, глава корпоративной стратегии и развития компании. Он сохранит за собой обе должности и, по информации Variety, «продолжит руководить работой по интеграции планирования сделки с Warner Bros. Discovery». В руководство также вошли Дэн Пригг, ранее возглавлявший Skydance Interactive, и Шон Киттельсен.
Дрисколл рассказал: «Запуск этого подразделения — значимая эволюция в нашем подходе к играм. Мы видим их не как расширение бизнеса, а как основную опору контент-стратегии наряду с кино, телевидением и стримингом».
В настоящий момент Paramount Skydance ожидает одобрения сделки по приобретению Warner Bros. Discovery. Несколько штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, готовят иск против сделки. У Warner Bros. есть собственная игровая студия — она выпускает игры по «Гарри Поттеру», «Игре престолов», киновселенной DC и другим проектам.