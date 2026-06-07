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Любовь Аксенова рассказала, что пережила сексуализированное домогательство в 17 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @ipushlove

Актриса Любовь Аксенова рассказала о пережитом в 17 лет сексуализированном домогательстве. Об этом она поделилась в ролике для фонда «Тебе поверят», который помогает пострадавшим от сексуализированного насилия детям и подросткам.

«У меня был эпизод, когда я пережила сексуализированное домогательство. И знаете, несмотря на то что мне было 17, я, взрослый человек, понимающий, как нужно себя вести в подобных ситуациях, абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам. Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью», — рассказала Аксенова.

По словам актрисы, затем она смогла сообщить об эпизоде домогательства своему брату. Тот поддержал сестру, после чего они вместе рассказали о произошедшем родителям. «Они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт», — добавила Любовь.

Источник: @tebepoveriat

В конце ролика актриса призвала поддержать фонд «Тебе поверят», отправив пожертвование. «Я считаю, что именно мы, взрослые, можем услышать, поддержать и быть теми, кто даст опору беззащитным детям. Именно из своего опыта я знаю, что в такие моменты ты теряешься», — сказала Аксенова.

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