Сиквел «Супер Марио» стал первым фильмом 2026 года, собравшим 1 млрд долларов

Сейчас серия занимает девятое место среди анимационных франшиз по мировым сборам. Она уступает, в частности, «Головоломке» с 2,56 млрд долларов, «Кунг-фу Панде» с 2,37 млрд долларов и «Гадкому я», который остается самой кассовой анимационной франшизой с 5,64 млрд долларов.