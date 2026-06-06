Милли Олкок и Дэвид Коренсвет в новом отрывке из «Супергерл»

DC опубликовал отрывок из фильма «Супергерл» — в нем главная героиня впервые встречает Супермена. Картина выйдет в мировой прокат 26 июня.
В ролике Супергерл только что прилетела на Землю и спрашивает Супермена на криптонском: «Ты Кал-Эл?». В ее руках — пес Крипто, особенно полюбившийся фанатам киновселенной DC персонаж.
Ранее вышел трейлер, в котором Супермен пытается поддержать героиню: «Я звоню, чтобы узнать, когда ты, возможно, вернешься. Знаешь, я просто волнуюсь, что ты не найдешь свое место здесь, если будешь все время улетать с планеты, Кара. Я беспокоюсь, что ты не найдешь своих людей».
Режиссером фильма стал Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий написала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».
Перед началом съемок в «Супергерл» Олкок два месяца тренировалась и училась каскадерскому мастерству. При этом актриса не смотрит супергеройское кино — даже в рамках подготовки к роли. Она не видела «Черную вдову», «Капитана Марвел» и «Чудо-женщину». «Это, наверное, не очень хорошо. Мне стоило бы солгать!» — пошутила Олкок в интервью.
Уже известно, что героиня Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Его премьера запланирована на 2027 год.