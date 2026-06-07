Эмилия Кларк рассказала, что финал Дейнерис в «Игре престолов» вызывает у нее ярость
Шон Пенн рассказал, что больше не хочет ходить на церемонии награждения актеров
Около 10 тысяч человек приняли участие в «Красочном забеге» в Москве
На могиле Паши Техника установили памятник
Корейская художница нарисовала мемы с Леонидом Каневским и восхитила русскоязычных пользователей
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Женщина нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей
В России средние зарплаты выше 200 тысяч рублей появились в пяти отраслях
Ядовитые гусеницы захватывают Берлин
Любовь Аксенова рассказала, что пережила сексуализированное домогательство в 17 лет
Знакомство с Тоф в новом проморолике сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
В Москве из контактного зоопарка спасли четырех носух
В Москве запустили четвертый маршрут речного транспорта
В США построили самый большой форт из простыней в мире
Рособрнадзор предложил изменить формат домашнего задания в школах из-за развития ИИ
УЕФА продлила отстранение российских клубов
Netflix раскрыл название и логотип мультсериала по «Охотникам за привидениями»
Милли Олкок и Дэвид Коренсвет в новом отрывке из «Супергерл»
80-й Каннский кинофестиваль пройдет с 11 по 22 мая 2027 года.
19-летняя Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первая победа на турнире Большого шлема
Несколько штатов США готовят иск против сделки Paramount и Warner Bros.
Билл Найи снимется в фильме «Каин» по вселенной «Джона Уика»
Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри
«Devil May Cry» от Netflix завершится после третьего сезона
The Wolf Among Us 2 и новая игра по «Пиле»: что показали на Summer Game Fest
Фанаты Макса Коржа устроили масштабный салют в Стамбуле перед концертом
Мадонна выпустит фильм «Confessions II — The Film» на YouTube
В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti

Выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма» откроется на ВДНХ 15 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: ВДНХ

У южного входа ВДНХ в Москве 15 июня откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщается на официальном сайте ВДНХ.

«Это не просто экспозиция, а удивительный мир, в котором живут любимые с детства герои. Она приглашает посетителей пройти по творческим „цехам“ киностудии и увидеть, как рождается мультфильм — от замысла и первых эскизов до ожившей вселенной», — говорится в сообщении. 

Многие экспонаты можно будет трогать руками и самостоятельно исследовать. Посетители также могут прослушать аудиогид.

Посетить выставку можно бесплатно. Продолжительность каждого сеанса — 20–30 минут. Нужна предварительная регистрация. Экспозиция будет доступна до 22 июня. После этого «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России, среди которых Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ