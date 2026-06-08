Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал в соцсети X макет складного смартфона iPhone Ultra. Ожидается, что именно этот вариант пойдет в серийное производство.
У представленного макета высокая детализация и множество проработанных элементов. Фронтальная камера у смартфона расположится в круглом вырезе в левом углу внутреннего экрана.
Из-за тонкого корпуса Apple, как ожидается, откажется от системы Face ID. Вместо нее компания может использовать сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.
По словам Диксона, все доступные макеты существуют в белом цвете. Не исключено, что других расцветок у смартфона не будет.
Ранее инсайдер Bloomberg Марк Гурман писал, что складной iPhone будет стоить около 2000 долларов. Высокая цена может быть связана со сверхпрочным шарниром из жидкого металла и дисплеем с почти незаметной складкой.
Презентация iPhone Ultra и линейки iPhone 18 Pro, по данным инсайдеров, может пройти в сентябре 2026 года.