На могиле Паши Техника установили памятник

На могиле рэпера Паши Техника в Подмосковье установили бронзовый памятник. Видео с ним опубликовала бывшая жена артиста Ева Карицкая.



Памятник изготовили на деньги, которые в 2025 году пожертвовал треш-стример Меллстрой. Он перевел четыре миллиона рублей. Макет сделали еще в августе прошлого года.