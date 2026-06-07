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Ядовитые гусеницы захватывают Берлин

Афиша Daily
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Фото: Florian Wehde/Unsplash

В Берлине быстро распространяются гусеницы дубовых походных шелкопрядов, контакт с которыми может вызвать проблемы со здоровьем. Основные очаги находятся рядом с лесами, но гусеницы уже появились в парках, зеленых зонах и на спортивных объектах. Об этом сообщает Bild.

Опасность представляют жгучие волоски гусениц, на которых содержится токсичный белок тауметопеин. Он может вызвать раздражение, зуд, проблемы с дыханием, а в отдельных случаях — аллергический шок.

Впервые резкий рост числа зараженных деревьев зафиксировали в Нойкельне и Марцане. Особенно сильно пострадали районы Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау.

Из-за массового распространения шелкопрядов в Берлине закрывают общественные пространства. В парке Герлицер в Кройцберге до дальнейшего уведомления перекрыли зону для гриля, а в Шарлоттенбурге-Вильмерсдорфе временно закрыли несколько спортивных объектов, включая стадион и теннисные корты. Спорткомплекс Jungfernheide закрыт с 29 мая, также перекрыты прилегающие велосипедная и пешеходная дорожки.

Фонд прусских дворцов и садов Берлина — Бранденбурга предупредил посетителей об опасности в дворцовом саду Шарлоттенбург, на Павлиньем острове, а также в парках Сан-Суси, Бабельсберг и Новый сад в Потсдаме.

В 2025 году Сенатское управление по вопросам окружающей среды зафиксировало 5032 зараженных дуба в 881 месте по всему Берлину. При этом власти считают, что реальное число зараженных деревьев может быть заметно выше из-за незарегистрированных гнезд. В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего роста: сухая и теплая погода создает для гусениц идеальные условия.

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