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В Москве из контактного зоопарка спасли четырех носух

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Из контактного зоопарка на северо-западе Москвы спасли четырех носух — редких животных семейства енотовых. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ходе проверки с привлечением прокуратуры выяснилось, что носухи содержались в зоопарке незаконно. У владельца зверинца не оказалось подтверждающих документов на животных, а условия питания и проживания не отвечали требованиям.

«У этих животных особый рацион, им нужна своя территория, покой, нормальные условия, а не толпы посетителей, которые их все время тискают», — отметила руководительница департамента Юлия Урожаева.

Четырех носух передали специалистам отдела спасания диких животных при Московском зоопарке. Сейчас с ними все в порядке: ветеринары их подлечили и кормят теперь как надо.

В департаменте природопользования не уточнили, о каком зоопарке речь. «Москвич Mag» отметил, что под описание подходит зверинец «Енот-банда», расположенный на улице Маршала Василевского в Щукино. В нем, судя по сайту, как раз содержались четыре носухи.

Носухи находятся под защитой международной конвенции СИТЕС, которая охраняет редкие и исчезающие виды. Их запрещено перевозить через границу, а также держать как домашних кошек.

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