80-й Каннский кинофестиваль пройдет с 11 по 22 мая 2027 года.

Юбилейный 80-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном Берегу с 11 по 22 мая 2027 года. Фестиваль был основан в 1946 году и дважды отменялся — в 1948 и 1950 годах.
Список фильмов-участников объявят в апреле 2027-го. Пока синефилы только строят догадки. Возможно, в список попадут «Система развлечений не работает» Рубена Эстлунда, «Три инцестуозные сестры» Аличе Рорвахер, «Фонда» Жюстин Трие и «Где-то там» Александра Пейна. Даты Каннского кинорынка (Marché du Film) тоже пока не раскрыты.
На 79-м кинофестивале, который прошел с 12 по 23 мая, победил «Фьорд» Кристана Мунджиу. Гран-при получил «Минотавр» — новый фильм Андрея Звягинцева, режиссера «Нелюбви» и «Левиафана».
Президентом жюри был южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Решение уйти»). Он стал первым корейцем и третьим азиатом на этом посту в истории фестиваля. Ранее председателями жюри становились японец Тэцуро Фурукаки (1962) и гонконгский режиссер Вонг Карвай (2006).