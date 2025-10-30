Умерла дочь Марлен Дитрих

Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»

Умерла дочь Марлен Дитрих

Фото: Ulli Winkler/Getty Images

Умерла дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива. Ей было 100 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Мария скончалась в доме своего сына в штате Нью-Мексико в CША. Точная причина смерти неизвестна.

Рива родилась в 1924 году в Берлине в семье Марлен Дитрих и режиссера Рудольфа Зибера. В 1930 году Дитрих разошлась с мужем и вместе с дочерью переехала в Лос-Анджелес.

Рива училась в актерской школе в Голливуде и затем стала сниматься в фильмах и играть в театре. Ее первой картиной стала «Распутная императрица» 1934 года, где она снялась вместе с матерью. Получила премии «Эмми» в номинации «Лучшая актриса» в 1952 и 1953 годах. В 1993 году, спустя год после смерти матери, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих».

Расскажите друзьям