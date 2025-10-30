Умерла дочь Марлен Дитрих

Рива училась в актерской школе в Голливуде и затем стала сниматься в фильмах и играть в театре. Ее первой картиной стала «Распутная императрица» 1934 года, где она снялась вместе с матерью. Получила премии «Эмми» в номинации «Лучшая актриса» в 1952 и 1953 годах. В 1993 году, спустя год после смерти матери, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих».