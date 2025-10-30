Умерла дочь Марлен Дитрих

Умерла дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива. Ей было 100 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Мария скончалась в доме своего сына в штате Нью-Мексико в CША. Точная причина смерти неизвестна.
Рива родилась в 1924 году в Берлине в семье Марлен Дитрих и режиссера Рудольфа Зибера. В 1930 году Дитрих разошлась с мужем и вместе с дочерью переехала в Лос-Анджелес.
Рива училась в актерской школе в Голливуде и затем стала сниматься в фильмах и играть в театре. Ее первой картиной стала «Распутная императрица» 1934 года, где она снялась вместе с матерью. Получила премии «Эмми» в номинации «Лучшая актриса» в 1952 и 1953 годах. В 1993 году, спустя год после смерти матери, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих».