В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии

В Японии появился экспериментальный сервис Uber Drift, который предлагает клиентам дрифт-сессии. Об этом написал Hypebeast.
Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать сессию. Заезд продолжительностью 90 минут совершат на треке Mobara Twin Circuit, он обойдется в 30 тыс. йен (около 14 тыс. рублей).
Автомобиль будет водить один из лицензированных пилотов Formula Drift. Он покажет клиенту, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира.
СМИ отмечают, что количество дрифт-сессий ограничено. Если записаться на них не получится, желающим попробовать дрифт рекомендуют поиграть в недавно вышедшую видеоигру Forza Horizon 6, вдохновленную японской автокультурой.
Кроме того, некоторые туроператоры организуют дрифт в Токио для путешественников. Его проводят прямо на улицах города, используя JDM-машины.