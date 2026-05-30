Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью

Судья встал на сторону Перри, заключив, что Уэсткотт не предоставил убедительных доказательств своей недееспособности в день заключения сделки. Суд постановил, что мужчина должен выплатить поп-звезде компенсацию в размере 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. Эти деньги Уэсткотт выплатил в ноябре 2025 года. Теперь же суд обязал мужчину выплатить Перри еще более 3 млн долларов на адвокатов и около 345 тыс. долларов на судебные издержки.