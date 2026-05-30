Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью

Суд Лос-Анджелеса обязал техасского 86-летнего ветерана Карла Уэсткотта выплатить Кэти Перри более 3 млн долларов в качестве судебных издержек после проигранного многолетнего судебного разбирательства по поводу продажи особняка в Калифорнии. Об этом пишет People.
Дело касалось сорванной сделки в 2020 году. Перри и ее бывший партнер Орландо Блум договорились о покупке дома в Монтесито за 15 млн долларов.
Однако вскоре после подписания предварительного договора продавец, Карл Уэсткотт, попытался аннулировать сделку. Он объяснил это тем, что на момент подписания находился под воздействием сильных обезболивающих препаратов после тяжелой шестичасовой операции и был невменяем.
Когда его состояние улучшилось, он заявил, что не хочет продавать дом, в который переехал всего за два месяца до этого. Предложение звездной пары увеличить цену не изменило его решения.
Судья встал на сторону Перри, заключив, что Уэсткотт не предоставил убедительных доказательств своей недееспособности в день заключения сделки. Суд постановил, что мужчина должен выплатить поп-звезде компенсацию в размере 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. Эти деньги Уэсткотт выплатил в ноябре 2025 года. Теперь же суд обязал мужчину выплатить Перри еще более 3 млн долларов на адвокатов и около 345 тыс. долларов на судебные издержки.
В конце прошлого года аналогичный инцидент произошел в России. Только в центре внимания оказалась певица Лариса Долина. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке.