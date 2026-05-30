Синоптик: лето вернется в Москву 3 июня

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве после похолодания ожидается потепление. Лето вернется в город 3 июня — температура воздуха днем составит +21-24 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в последние выходные весны Центральная Россия останется в тылу циклона. Будет облачно с прояснениями, в субботу пройдет небольшой дождь, в воскресенье — ночью и утром возможен туман, днем — ливни. Днем столбики термометров покажут от +13 до +16.

Тишковец отметил, что несмотря на потепление, начало летнего сезона не будет соответствовать климатической норме. Первые двое суток все ещё пройдут под влиянием североатлантического циклона. Ночью будет от +5 до +8 градусов, днем — от +16 до +19. Во вторник после полудня ожидается кратковременный дождь, температура подрастет до +21 градуса.

«Лето „заработает“ с 3-го июня, когда инициативу в атмосфере, наконец-то, перехватит северный антициклон. В среду станет солнечно, с неба больше не выпадет ни капли дождевой воды. В середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло, столбики термометра покажут от +21 до +24 градусов. В четверг сохранится малооблачная и сухая погода, к середине дня воздух прогреется до комфортнейших +25 градусов», — добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что ко второй декаде июня вода прогреется до +18 или +20 градусов, и в столичном регионе начнется купальный сезон. Синоптик сообщил, что по долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет нормальным — то есть соответствовать климатической норме (для Москвы ночная норма +11,5, дневная — +21,7). «Недобор осадков будет незначительным и не превысит 10%», — заключил специалист центра погоды «Фобос».

