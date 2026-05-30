1 июня в России стартует самый продолжительный ультрамарафон в поддержку детей с онкозаболеваниями

1 июня, в Международный день защиты детей, четырехкратный рекордсмен мира Артем Алискеров начнет 111-дневный ультрамарафон: ежедневно спортсмен будет преодолевать дистанцию 50 километров. Цель проекта — собрать средства на помощь детям с онкологическими заболеваниями крови.
За время марафона Алискеров преодолеет 5 555 километров — символическую дистанцию от Москвы до Байкала. Проект пройдет в федеральном формате и объединит участников из 100 городов России.
Артем перенес лейкоз, прошел 31 курс химиотерапии и после длительной реабилитации вернулся в спорт. Сегодня он занимается популяризацией донорства крови и костного мозга, а также реализует спортивные проекты в поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями.
Все средства, собранные в рамках проекта «Бежимвместе», будут направлены в фонд «свет.дети», который 17 лет помогает детям со всей России и СНГ, проходящим лечение в Федеральных онкоцентрах страны. В 2025 году фонд «свет.дети» оказал помощь более чем 30 детям с диагнозом лейкоз на сумму свыше 30 миллионов рублей.
«Артем — человек, который прошел через лейкоз и победил. Для нас, наших подопечных и их родителей его история — это доказательство того, что жизнь торжествует и может быть наполнена смыслом, движением, большими целями. Мы рады, что именно с Артемом мы запускаем этот марафон. Его бег — это надежда для наших детей», — отметила директор фонда «свет.дети» Юлия Божина.
Принять участие в проекте можно офлайн и онлайн: присоединиться к забегам в своем городе, зарегистрировать корпоративную команду, создать собственную благотворительную акцию на сайте фонда «свет.дети» или поддержать проект пожертвованием.
Предусмотрено три формата участия:
— Офлайн в Москве — забеги на дистанции от 1 до 5 км вместе с Артёмом Алискеровым на стадионе «Лужники»;
— Офлайн в городах России — участие в локальных забегах с амбассадорами «Бежимвместе» в 100 городах России;
— Корпоративный формат — участие из любой точки мира через приложение «Мой Фитнес». Это возможность объединить сотрудников в корпоративных командах для доброго дела. Участники проекта смогут фиксировать свои результаты через приложение. Километры всех участников автоматически будут суммироваться в общем зачете. По мере достижения промежуточных целей компании-спонсоры будут переводить заранее обещанные суммы — это их вклад в благотворительность и в поддержку спортивных инициатив и здорового образа жизни. Создается челлендж, и когда сотрудники «набегут» указанный километраж, челлендж закрывается, а средства переводятся в фонд.
Ультрамарафон пройдет при поддержке платформы добрых дел RWB «Участие». Проект завершится 19 сентября, во Всемирный день донора костного мозга.