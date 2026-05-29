Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию

Фото: Cancan Chu / Getty Images

Бывшего настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня осудили на 24 года лишения свободы по делу о коррупции и обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн юаней (более 36,7 млн рублей). Об этом написал Reuters.

60-летнего монаха признали виновным в растрате денег Шаолиня и взяточничестве. Суд согласился, что Ши Юнсинь на протяжении почти трех десятилетий получил около 300 млн юаней (более 3,1 миллиарда рублей).

Расследование против буддийского монаха начали в июле 2025 года. В марте ему предъявили официальное обвинение. Ши Юнсинь признал себя виновным и заявил суду, что не будет подавать апелляцию.

Летом 2025 года представители Шаолиньского монастыря заявили, что их главу подозревают в уголовных преступлениях, а также в нарушении буддийских заповедей, включая ненадлежащие отношения с женщинами.

После этого Буддийская ассоциация Китая отозвала у Ши свидетельство о монашеском служении. Ши Юнсинь был монахом с 1981 года. Он служил в Шаолине с 1987 года и стал главой монастыря в 1999 году.

