Дэнни Бойл планирует начать съемки третьей части «28 лет спустя» в следующем году

После выхода фильма «28 лет спустя: Храм костей» режиссер Дэнни Бойл надеется как можно скорее завершить трилогию. В интервью Deadline он рассказал, что хотел бы снять третью часть сразу после первых двух, но у него не хватило времени.
«Действие в фильме происходит в районе Великобритании, где съемки возможны только в определенное время года. В этом году у нас закончилось время — буквально закончилось… Так что, надеюсь, что съемки пройдут в следующем году. Но энтузиазм есть, и Алекс (Гарланд) написал замечательный сценарий», — сказал Бойл. Сюжет ленты не раскрывается.
«28 лет спустя: Храм из костей» вышел в прокат 16 января. Фильм продолжает историю хорроров «28 дней спустя», «28 недель спустя», а также прямого сиквела «28 лет спустя», который вышел в кинотеатрах в июне 2024 года. Действие во второй части разворачивается в Великобритании, пораженной вирусом ярости, который превращает людей в кровожадных существ.
Сюжет рассказывает о подростке Спайке (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов. В ленте также снялись Рэйф Файнс и Киллиан Мерфи.