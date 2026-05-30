Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики

Хорхе Р. Гутьеррес («Книга жизни», «Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы», «Майя и три воина») отказался от работы над ИИ-сериалом «Punky Duck», который должен был выйти на Amazon Prime Video. Такое решение он принял после критики со стороны коллег по индустрии и фанатов.
«Дела говорят громче слов. Я хотел показать художников — как начинающих, так и опытных, как работающих внутри студий, так и за их пределами, — которые развивают эту новую технологию. Я искренне прошу прощения у тех, кого расстроил», — написал Гутьеррес в соцсети X.
Amazon MGM описывала запланированный ИИ-сериал Гутьерреса «Punky Duck» как историю о «милом утенке-панке и его лучшем друге, коте Смайли». Действие должно было разворачиваться в Лос-Анджелесе, переживающем инопланетные вторжения, нашествия монстров и другие «сверхъестественные безумства».
Amazon объявил о запуске фонда для авторов ИИ-контента 27 мая на конференции AI on the Lot в Калвер-Сити. В ходе этой инициативы компания собиралась выпустить на Prime Video три ИИ-проекта, включая «Punky Duck». Представитель Amazon MGM Studios Альберт Чэн заявил на мероприятии, что сочетание искусственного интеллекта и человеческого творчества может помочь производственной индустрии Лос-Анджелеса.
Некоторые представители индустрии и поклонники раскритиковали ИИ-проекты Amazon. Критики использования ИИ в кино- и анимационной индустрии считают, что генеративные модели обучаются на чужой интеллектуальной собственности, усугубляя проблему с нарушением авторских прав, и вытесняют художников.
На отказ Гутьерреса от проекта отреагировал актер озвучивания Билли Уэст, известный по «Футураме» и «Шоу Рена и Стимпи». Он назвал режиссера «хорошим человеком» и написал, что ИИ кажется соблазнительным инструментом, но фактически смешивает работы миллионов художников и авторов «в одном блендере». По словам Уэста, индустрии нужен «настоящий» Гутьеррес как художник.