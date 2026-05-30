ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов победу одержал французский футбольный клуб ПСЖ. Победитель определился в серии пенальти, завершившейся со счетом 4:3 в пользу парижан.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Уже на шестой минуте первого тайма ворота парижан распечатал нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. ПСЖ ответил на 64-й минуте — с пенальти забил Усман Дембеле.
Два дополнительных тайма тоже не выявили победителя, завершившись без забитых голов.
В составе ПСЖ играли российский вратарь Матвей Сафонов, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и центральный защитник из Украины Илья Забарный (он вышел на поле во втором овертайме). Сафонов отличился важным сейвом на 26-й минуте, а Кварацхелия заработал для команды пенальти (именно на нем в штрафной сфолил защитник «Арсенала» Крисман Москера) и был близок к поражению ворот соперника на 77-й минуте, но попал в штангу.
Для ПСЖ эта победа стала второй подряд в Лиге чемпионов. В 2025 году парижане впервые в истории выиграли главный еврокубок, разгромив в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Теперь клуб стал первым французским двукратным победителем турнира и первой командой с 2018 года, которой удалось защитить титул: до этого два сезона подряд Лигу чемпионов выигрывал только мадридский «Реал».
Для «Арсенала» это был шанс впервые выиграть Лигу чемпионов. Лондонцы уже играли в финале турнира в 2006 году, но тогда уступили «Барселоне» со счетом 1:2.