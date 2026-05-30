Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас

Марсия и Джорж Лукас в 1977 году. Фото: WWD/Getty Images

Марсия Лукас, получившая «Оскар» за монтаж оригинальных «Звездных войн» 1977 года, умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката ее семьи Дейдре фон Рок.

По словам юриста, Лукас умерла 27 мая от метастатического рака в своем доме в Ранчо-Мираже, Калифорния. Рядом с ней находились близкие.

Марсия Лукас была замужем за создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 год. Она работала над монтажом «Звездных войн: Возвращение джедая», а также ранних фильмов Лукаса «THX 1138» и «Американские граффити».

Кроме того, Лукас входила в монтажную группу фильмов Мартина Скорсезе «Таксист», «Алиса здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Марсию Лукас часто называют недооцененной героиней «Звездных войн». По словам самой монтажерки, это она убедила Джорджа Лукаса, что Оби-Ван Кеноби должен погибнуть в поединке с Дартом Вейдером и стать духовным наставником Люка Скайуокера.

Ей также пришлось выстроить кульминационную сцену атаки повстанцев на Звезду смерти из большого объема разрозненного материала. Джордж Лукас позже рассказывал, что у команды было около 12,2 километров пленки с диалогами пилотов, а Марсии Лукас нужно было отобрать нужные фрагменты и соединить их с боевыми сценами.

После развода с Джорджем Лукасом она была замужем за продакшен-менеджером Skywalker Ranch Томом Родригесом. У Марсии Лукас остались дочери Аманда Лукас и Эми Сопер, а также трое внуков.

«Ее влияние на кино неизгладимо, но те, кто знал ее лучше всего, будут помнить, как рядом с ней жизнь казалась ярче, прекраснее, веселее и более наполненной любовью», — говорится в заявлении семьи.
 

