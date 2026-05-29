Quiver Distribution опубликовал трейлер «Гражданина-мстителя» — нового проекта Уве Болла, режиссера «Бладрейна» и «Ярости». Мировая премьера запланирована на 19 июня.
По сюжету Сандерс (Арми Хаммер, «Агенты А.Н.К.Л.») разочарован отсутствием справедливости в обществе и решает взять дело в свои руки. Он становится мстителем в маске, наказывает преступников и коррумпированных чиновников. В соцсетях его называют героем, но его действиями начинает интересоваться глава Интерпола Генри (Костас Мандилор, «Пила»).
Среди других грядущих проектов Хаммера — вестерн «Frontier Crucible» Трэвиса Миллса о группе людей, которые пытаются перевезти жизненно важные лекарства на юг Америки. Фильм основан на романе Гарри Уиттингтона 1957 года «Слежка в пустыне».
«Frontier Crucible» и «Гражданин-мститель» — первые проекты Хаммера с момента обвинений актера в сексуализированном насилии. В 2021 году несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследования окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.