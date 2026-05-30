В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»

Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла одну из ролей
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России
В Москве и Петербурге запустили гастропроект с участием мишленовских шефов
В Москве потолок и колонны новой станции метро «Новорижская» будут похожи на восходящее пламя
1 июня в России стартует самый продолжительный ультрамарафон в поддержку детей с онкозаболеваниями
Дэнни Бойл планирует начать съемки третьей части «28 лет спустя» в следующем году
Синоптик: лето вернется в Москву 3 июня
Звезда «Клона» пережила четыре ненужные операции в ожидании правильного диагноза
В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии
В США школьники застряли на сломавшемся аттракционе. Они провисели вверх ногами четыре часа
На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet
Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня
Звезда «Сокровища» Габури Сидибе сыграет в готической драме «Rose Moon»
Аличе Рорвахер снимет экранизацию «Барона на дереве» Итало Кальвино
Мэтт Смит в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам

В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures представила новый тизер комедии «Очень страшное кино-6». В нем показали пародию на фильм ужасов «Закулисье реальности», основанного на популярной одноименной городской интернет-легенде (крипипасте).
 

Видео:&nbsp;Paramount Pictures

Премьера «Очень страшного кино-6» состоится 12 июня. К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Над картиной работали авторы оригинального «Очень страшного кино» — Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйансы. В фильме будут пародировать и другие ужастики, например, «Собирателя душ», «Улыбку» и недавних «Грешников». 

«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.

Всего во франшизу «Очень страшное кино» вошли пять кинокартин. Третью поставил в 2003 году Дэвид Цукер, четвертую в 2006-м — он же. Над финальной на данный момент лентой, вышедшей в 2013 году, Цукер работал вместе с Малкольмом Д.Ли.

Расскажите друзьям