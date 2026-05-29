На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы

Роспотребнадзор и Минцифры начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на «Госуслугах», пишет РБК.



С помощью нее покупатели смогут в онлайн-режиме решать споры с продавцами и маркетплейсами без обращения в суд. Ответ на обращение будет поступать в личный кабинет пользователя.



На первом этапе жалобы можно будет подать по поводу покупок с Ozon и Wildberries. Поводом может стать отказ продавца вернуть товар надлежащего качества в течение семи дней после покупки, отказ вернуть деньги после возврата товара или нарушение сроков возврата средств за отмененный заказ.



