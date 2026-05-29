«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры

По словам СМИ, ранее сайт ограничивал рецензии только для авторов, которые публикуют материалы редко и не имеют репутации внутри коммьюнити. Теперь же и опытные пользователи потеряют возможность давать оперативные отзывы на ленты.
Вероятно, портал не хочет влиять на посещаемость кинопоказов в ключевой период для кассовых сборов. Впрочем, на платформе по-прежнему будут публиковать рецензии профессиональных критиков — на них ограничения не распространяются.
Согласно информации Cinemaplex, на сегодняшний день рецензии пользователей не публикуют даже после четырех недель в прокате. «В правилах закреплен конкретный срок, однако на практике ограничение, судя по поступающим обращениям, действует весь период проката», — написало издание.
Оно добавило, что «Кинопоиск» заинтересован в партнерских отношениях с кинодистрибьюторами, из-за чего коммерческие интересы потенциально могут пересекаться с редакционной политикой. Ранее платформу уже обвиняли в искусственном завышении рейтингов ряда картин, подчеркнуло СМИ.