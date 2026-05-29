Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла одну из ролей

Фото: @evalongoria

Актриса Ева Лонгория, сыгравшая Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», рассказала, что не посмотрела ни одной серии этого шоу. 

«Все его пересматривают. На днях он был вроде бы на втором месте в рейтинге стриминговых сервисов. Я продолжаю получать уведомления типа: „Хочешь посмотреть ‚Домохозяек‘?“ Я отвечаю: „Нет, не хочу. Мне и так нормально. Я сделала это [шоу]“», — поделилась она на подкасте «Dinner’s on Me».

В 2025 году стало известно, что у сериала «Отчаянные домохозяйки» будет продолжение. Актриса Керри Вашингтон спродюсирует перезапуск шоу. Он получит название «Вистерия Лейн». Проект расскажет о пяти друзьях-соседях, чья идеальная жизнь скрывает множество тайн.

Недавно стало известно, что Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в фильме «Attachment Parenting» («Естественное родительство»). Производством проекта занимается Amazon MGM Studios.

