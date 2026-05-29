В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов

В Нагатинском Затоне появится концертный зал, который будет одним из самых больших в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
Строительство закончится в 2028 году. Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров Мечты» и станцией метро «Технопарк». «Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — говорится в сообщении.
Вместимость — около 8,5 тыс. человек. Зрительный зал можно будет трансформировать. Например, превратить партер в танцпол, убрав около двух тысяч кресел.
Планируются два входа: с улицы и со второго этажа — по пешеходной галерее, соединяющей здание с «Островом Мечты». Это поможет распределить проход в здание.