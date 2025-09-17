Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»

Адель напишет мемуары

Фото: Denise Truscello/Getty Images

После многочисленных отказов издательствам певица Адель все-таки напишет автобиографию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

«Издатели были крайне заинтересованы в том, чтобы подписать с Адель контракт на рассказ ее истории, но она всегда отказывалась», — сообщил источник.

Помимо своего творческого пути исполнительница обратится и к личной жизни — детству, школе, романтическим отношениям, материнству.

Дискография Адель насчитывает четыре студийных альбома: «19», «21», «25» и «30». Ее творчество отмечено 16 премиями «Грэмми». Исполненная Адель композиция «Skyfall» использовалась в качестве заглавной темы для фильмов о Джеймсе Бонде и удостоилась премии «Оскар».

Новыми материалами о своем творчестве поделилась и американская певица Мицки. Исполнительница показала трейлер концертного фильма «Mitski: The Land». Он выйдет в ограниченный кинопрокат 22 октября.

Фильм запечатлел шоу, которое артистка подготовила для поддержки своего альбома «The Land Is Inhospitable and So Are We» 2023 года. Хореографом концерта стала Моника Мирабиле, а режиссером картины — Грант Джеймс.

