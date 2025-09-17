Адель напишет мемуары

После многочисленных отказов издательствам певица Адель все-таки напишет автобиографию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.
«Издатели были крайне заинтересованы в том, чтобы подписать с Адель контракт на рассказ ее истории, но она всегда отказывалась», — сообщил источник.
Помимо своего творческого пути исполнительница обратится и к личной жизни — детству, школе, романтическим отношениям, материнству.
Дискография Адель насчитывает четыре студийных альбома: «19», «21», «25» и «30». Ее творчество отмечено 16 премиями «Грэмми». Исполненная Адель композиция «Skyfall» использовалась в качестве заглавной темы для фильмов о Джеймсе Бонде и удостоилась премии «Оскар».
Новыми материалами о своем творчестве поделилась и американская певица Мицки. Исполнительница показала трейлер концертного фильма «Mitski: The Land». Он выйдет в ограниченный кинопрокат 22 октября.
Фильм запечатлел шоу, которое артистка подготовила для поддержки своего альбома «The Land Is Inhospitable and So Are We» 2023 года. Хореографом концерта стала Моника Мирабиле, а режиссером картины — Грант Джеймс.