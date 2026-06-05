Бывшая сеть Pandora закрыла почти все магазины в России

Ювелирная мультибрендовая сеть PanClub (бывшая Pandora) за последние полгода закрыла почти все розничные точки в стране, сообщают «Ведомости».



В ноябре 2025 года у сети был 21 магазин, но к июню 2026 осталось только два — в московском «Авиапарке» и петербургской «Галерее». Ранее точки PanClub были представлены в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. В самой сети не ответили на запрос издания.



После ухода датской Pandora в 2022 году ее официальный дистрибьютор, АО «Панклуб», перезапустил бизнеc. Магазины под вывесками PanClub появились в апреле 2023 года. Помимо украшений Pandora в них продавали также товары еще около 15 ювелирных марок.



Эксперты считают, что причиной закрытия магазинов сети стала не эффективная бизнес-модель компании: украшения местных дизайнеров не пользовались настолько высоким спросом, как продукция Pandora. К ликвидации точек также привели логистические сложности с поставками товаров Pandora в Россию, поскольку покупатели возвращались в PanClub, чтобы приобрести именно эти украшения, добавила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.