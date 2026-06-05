«Одиссея» Кристофера Нолана получила взрослый рейтинг R

«Одиссея» — фильм Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера — получил от Американской ассоциации кинокомпаний рейтинг R, сообщает Variety. На картины с такой маркировкой несовершеннолетние до 17 лет допускаются только в сопровождении родителя или опекуна.
Обычно рейтинг повышают из-за обилия ненормативной лексики, продолжительных сцен насилия, секса или употребления наркотиков. Студии стараются добиваться для своих проектов более низких рейтингов PG или PG-13, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, особенно это касается летних релизов.
При этом прошлый фильм Нолана, «Оппенгеймер», тоже имел рейтинг R. Другие его летние картины — «Начало», «Дюнкерк», «Довод» и «Темный рыцарь» — получили PG-13.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
В фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).