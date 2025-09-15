Мицки показала трейлер концертного фильма

«Вместе с группой из семи человек и хореографией Моники Мирабиле, Мицки использует каждый сантиметр сцены в своих интересах, лавируя между светом прожектора и тенями. „Mitski: The Land“ запечатлевает артистку на пике ее музыкального мастерства, привнося кинематографическую интимность в масштабное живое выступление, демонстрируя музыку из альбома „The Land Is Inhospitable and So Are We“», — заявили они.