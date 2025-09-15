Мицки показала трейлер концертного фильма

На ютуб-канале американской певицы Мицки появился трейлер ее будущего концертного фильма «Mitski: The Land». Он выйдет в ограниченный кинопрокат 22 октября.
Фильм снял Грант Джеймс при участии давнего продюсера артистки Патрик Хайленда. Проект, как утверждают авторы, «переносит магию и величие живого выступления Мицки на экран».
Картину сняли в течение трех ночей 2024 года в Fox Theatre в Атланте. Лента, по мнению создателей, «сохраняет богатую, природную ауру, даря поклонникам возможность вместе вспомнить эти концерты или впервые увидеть магию Мицки».
«Вместе с группой из семи человек и хореографией Моники Мирабиле, Мицки использует каждый сантиметр сцены в своих интересах, лавируя между светом прожектора и тенями. „Mitski: The Land“ запечатлевает артистку на пике ее музыкального мастерства, привнося кинематографическую интимность в масштабное живое выступление, демонстрируя музыку из альбома „The Land Is Inhospitable and So Are We“», — заявили они.
Фильм запечатлел шоу, которое певица показала в рамках североамериканского тура. Во время него Мицки отыграла 80 концертов, они прошли в том числе в Торонто, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мехико, Детройте и Нэшвилле.
Мицки — номинантка на премию «Оскар», чья песня «This Is a Life» стала саундтреком к фильму «Все везде и сразу». Она также известна по синглу «My Love Mine All Mine», которая стала вирусной в соцсетях и попала в чарт Billboard Hot 100. Всего у артистки — уже восемь студийных альбомов.