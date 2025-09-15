Мицки показала трейлер концертного фильма

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain

Мицки показала трейлер концертного фильма

Фото: mitskileaks

На ютуб-канале американской певицы Мицки появился трейлер ее будущего концертного фильма «Mitski: The Land». Он выйдет в ограниченный кинопрокат 22 октября.

Фильм снял Грант Джеймс при участии давнего продюсера артистки Патрик Хайленда. Проект, как утверждают авторы, «переносит магию и величие живого выступления Мицки на экран». 
 

Видео: Mitski/YouTube

Картину сняли в течение трех ночей 2024 года в Fox Theatre в Атланте. Лента, по мнению создателей, «сохраняет богатую, природную ауру, даря поклонникам возможность вместе вспомнить эти концерты или впервые увидеть магию Мицки».

«Вместе с группой из семи человек и хореографией Моники Мирабиле, Мицки использует каждый сантиметр сцены в своих интересах, лавируя между светом прожектора и тенями. „Mitski: The Land“ запечатлевает артистку на пике ее музыкального мастерства, привнося кинематографическую интимность в масштабное живое выступление, демонстрируя музыку из альбома „The Land Is Inhospitable and So Are We“», — заявили они.

Фильм запечатлел шоу, которое певица показала в рамках североамериканского тура. Во время него Мицки отыграла 80 концертов, они прошли в том числе в Торонто, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мехико, Детройте и Нэшвилле.

Мицки — номинантка на премию «Оскар», чья песня «This Is a Life» стала саундтреком к фильму «Все везде и сразу». Она также известна по синглу «My Love Mine All Mine», которая стала вирусной в соцсетях и попала в чарт Billboard Hot 100. Всего у артистки — уже восемь студийных альбомов.

Расскажите друзьям