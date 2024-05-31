11 главных сериалов лета-2024, на которые не жалко тратить жизнь

Кто в титрах

«Сыновья Ананси» — экранизация одноименного романа Нила Геймана и спин-офф его же «Американских богов» (мистер Нэнси впервые появился там), экранизация которых была бесславно закрыта несколько лет назад. Гейман сейчас особенно нарасхват: в этом году уже вышли «Детективы с того света» по его комиксам, дальше планируются свежие сезоны «Песочного человека» и «Благих знамений». Последний сериал, как и «Сыновей Ананси», Гейман еще и лично шоураннит. Хорошая новость в том, что «Сыновья» — долгострой, съемки которого завершились еще два года назад , когда писатель-шоураннер распылялся еще не так сильно.