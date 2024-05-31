11 главных сериалов лета-2024, на которые не жалко тратить жизнь

«Фантазмы» («Fantasmas»)
7 июня, HBO
Ситком-фантасмагория в духе «Майти Буш», навеянная реальным опытом жизни в современном Нью-Йорке.
Комик-эмигрант Хулио Торрес снова (после кинокомедии «Проблемная») играет вариацию самого себя. Теперь ему не просто надо выжить в недружелюбной чужой стране, скороговоркой проговаривая все жалобы в кабинете врача за 60 оплаченных секунд, но и найти потерянную золотую сережку.
Хулио Торрес — не просто звезда, но и режиссер, сценарист и продюсер проекта. В числе продюсеров также двукратная лауреатка «Оскара» Эмма Стоун и ее муж-комик Дэйв Маккери, ранее продюсировавшие полнометражный дебют Торреса, а также самый мозговыносящий сериал года «Проклятие». В «Фантазмах» сыграли камео целый ряд знаковых нью-йоркцев — в диапазоне от Пола Дано и Стива Бушеми (в роли панка) до Джулии Фокс. Сама Стоун тоже должна появиться на экране.
«Дом дракона» («House of the Dragon»), 2-й сезон
16 июня, HBO
Высокое телефэнтези с обильными массовыми сценами и дорогими спецэффектами, обычно припасенными студиями для большого экрана. Главный конкурент в этом жанре — сериал «Властелин колец: Кольца власти», второй сезон которого тоже выходит этим летом. Однако есть мнение, что если в вас влезает только одно такое фэнтези за сезон, то выбор более умного и драматического «Дома дракона» очевиден.
«Игра престолов» до «Игры престолов»: за трон воюют исключительно члены династии Таргариен, поэтому все главные герои — ослепительные блондины и блондинки, во всех непонятных ситуациях укрощающие компьютерных драконов. События разворачиваются динамичнее, чем в оригинальном сериале: первый сезон охватывал аж несколько десятилетий саги, и концентрация действия обещает только увеличиться.
Между первым и вторым сезоном сериал покинул один из шоураннеров (Мигель Сапочник, снимавший ключевые экшн-серии еще «Игры престолов»), но едва ли эту потерю можно будет заметить. При всем неоспоримом качестве и прилизанности проекта не покидает чувство, что его автор — не какой‑то конкретный человек, а корпорация, отрабатывающая франшизу.
«Медведь» («The Bear»), 3-й сезон
27 июня, Hulu
Большой американский кинороман о токсичных отношениях (семейных, дружеских, иногда романтических) в эру психотерапии, действие которого почти целиком разворачивается на кухне ресторана.
Шеф Карми наконец-то полноценно перезапустил семейную закусочную в виде ресторана высокой кухни. Глядя на этот объективный успех, почему‑то начинаешь нервничать и особенно сильно хочешь пожелать избежать провала — в этом сериале, как в жизни, черные полосы неминуемы.
За три сезона актеры (Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бахрах) и создатель (Кристофер Сторер) сериала «Медведь» успели превратиться из, прямо скажем, околоноунеймов в востребованных звезд. К счастью, лишь растущий в популярности сериал у них все еще в приоритете: накануне нового сезона команду никто не покинул.
«Сыновья Ананси» («Anansi Boys»)
11 июля, Amazon Prime Video
Городское фэнтези, эксплуатирующее все еще незаезженные элементы западноафриканской мифологии.
Заглавный Ананси, представляющийся как мистер Нэнси (Делрой Линдо), — африканский бог-трикстер. Однако главный герой в этой истории — его сын Чарли по прозвищу Толстый, который в один не слишком прекрасный день узнает, что у него есть злой брат-близнец. Двойную главную роль сыграл молодой англичанин Малакай Кирби, а злодейку Женщину-птицу — Вупи Голдберг.
«Сыновья Ананси» — экранизация одноименного романа Нила Геймана и спин-офф его же «Американских богов» (мистер Нэнси впервые появился там), экранизация которых была бесславно закрыта несколько лет назад. Гейман сейчас особенно нарасхват: в этом году уже вышли «Детективы с того света» по его комиксам, дальше планируются свежие сезоны «Песочного человека» и «Благих знамений». Последний сериал, как и «Сыновей Ананси», Гейман еще и лично шоураннит. Хорошая новость в том, что «Сыновья» — долгострой, съемки которого завершились еще два года назад, когда писатель-шоураннер распылялся еще не так сильно.
«Обреченные на славу» («Those About to Die»)
18 июля, Peacock/«Амедиатека»
Пеплум-боевик с бюджетом в 140 миллионов долларов для тех, кому мало «Гладиатора» Ридли Скотта и его грядущего сиквела.
Гладиаторы сражаются друг с другом в Риме эпохи императора Веспасиана (Энтони Хопкинс).
Несколько серий поставит Роланд Эммерих — король самого зрелищного и одновременно восхитительно тупого кино («День независимости», «2012», «Штурм Белого дома», «Падение Луны»). Да, сценарист тут — оскаровский номинант Роберт Родат («Спасти рядового Райана»), но авторское видение Эммериха даже ему не под силу будет уравновесить.
«Леди в озере» («Lady in the Lake»)
19 июля, Apple TV+
Детектив с ярко выраженным социальным посылом.
Балтимор эпохи движения за гражданские права темнокожих. Домохозяйка (Натали Портман) бросает мужа ради работы репортеркой и расследования загадочных убийств, совершенных, предположительно, на расовой почве.
Несколько лет назад первая сериальная роль Натали Портман сама по себе была бы новостью, но Apple давно доказала свою способность покупать вообще любых звезд, поэтому ныне даже такой дорогой кастинг вызывает лишь зевок. Зато небольшим событием можно назвать участие в качестве постановщицы и сценаристки Альмы Харель — это первая крупная работа выдающейся израильской клипмейкерки со времен славного фильма «Лапочка» про детство Шайи ЛаБафа.
«Бандиты во времени» («Time Bandits»)
24 июля, Apple TV+
Абсурдистская псевдоисторическая комедия по заветам «Монти Пайтона».
Команда воров-оборванцев всех возрастов и полов путешествуют во времени — в диапазоне от динозавров до Гарлема 1920-х.
Да, это ремейк культового фильма неподражаемых монтипайтонов Терри Гиллиама, Майкла Пейлина и Джона Клиза. Но в то же время новые сценаристы — далеко не последние люди в современной абсурдистской комедии: «реальные упыри» Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, создатель без пяти минут классического «Пип шоу» Сэм Бейн и автор гиперкринжовых «Переростков» Иэн Моррис.
«Отряд самоубийц: Исекай» («Suicide Squad Isekai»)
Июль, Tokyo MX
Перенос американской супергероики на благодатную почву японского жанра исекай (истории про перемещения в параллельные миры любой степени фантастичности).
Участники отряда самоубийц — Джокер, Харли Квинн, Миротворец, Человек-акула и другие — попадают в фэнтези-мир по типу Средиземья, с орками и драконами, которых нужно одолеть.
За анимацию отвечает Wit Studio (первые сезоны «Атаки титанов», «Семья шпиона»), режиссер — фактическая дебютантка Эри Осада, ранее работавшая ведущей аниматоркой (например, на «Магической битве»). Выглядит это аниме с супергероями и магией так ярко и гиперактивно, как будто кто‑то решил окунуть сахарную вату в сгущенку. Словом, идеальный вариант, если сфокусировать внимание летним днем на скучных взрослых драмах никак не выходит.
«Непослушная мартышка» («Bad Monkey»)
14 августа, Apple TV+
Саншайн-нуар, разворачивающийся во Флориде.
Все очень запутанно: сыщик, вынужденно работающий инспектором общепита (Винс Вон), случайно натыкается на отрубленную руку, которая уводит его в детективные дебри со страховыми манипуляциями и магией вуду.
Главный аттракцион — кастинг: в компании двухметрового неулыбчивого Вона и его фирменных синяков под глазами следить интересно почти за любой белибердой. Шоураннер — Билл Лоуренс, собаку съевший на самых сахарных сериалах в мире («Клиника», «Тед Лассо», «Терапия»), что, учитывая выбранный жанр, сомнительно, но окей.
«Терминатор Зеро» («Terminator Zero»)
29 августа, Netflix
Очередное переложение американской франшизы на аниме-лекала (см. также: «Бегущий по лезвию: Черный лотос», «Скотт Пилигрим жмет на газ» и вышеупомянутый «Отряд самоубийц: Исекай»), созданное с безотказной мотивировкой «а почему бы и нет».
Неизвестный убийца (надо полагать, металлический) преследует японского программиста, работающего над ИИ, способным конкурировать со SkyNet — для тех, кто забыл, всемогущим чат-ботом из вселенной «Терминатора».
За анимацию отвечает Production I.G («Призрак в доспехах»), однако режиссер Масаси Кудо («Цепные хроники», «Парни „Санрио“») ранее ни за каким киберпанком не замечен. Сценарист-шоураннер — американец Маттсон Томлин («Проект Power»), а создатель франшизы (и любитель аниме) Джеймс Кэмерон пока что ни в каком качестве в команде не заявлен.
«Дуглас закенселен» («Douglas Is Cancelled»)
Летом, ITVX
Мгновенно устаревающая комедия нравов на злобу дня.
Успешного британского телеведущего (Хью Бонневилль) кенселят из‑за шутки, произнесенной на свадьбе, после чего молодая соведущая (Карен Гиллан) стремится отобрать его место.
По правде говоря, этот тухловатый (если судить по завязке) микс из «Алана Партриджа» и «Утреннего шоу» можно было бы смело пропустить, если бы не имя создателя — Стивена Моффата. В последние годы автор «Шерлока» и «Доктора кто» чаще разочаровывал, чем радовал, но мы все равно продолжаем за ним следить.
«Мы — Lady Parts», 2-й сезон (30 мая, Channel 4)
«Колин из бухгалтерии», 2-й сезон (30 мая, Binge/BBC Two/Paramount+)
«Мэр Кингстауна», 3-й сезон (2 июня, Paramount+)
«Аколит», спин-офф «Звездных войн» (4 июня, Disney+)
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», финальный сезон (6 июня, Netflix)
«Бриджертоны», 2-я часть 3-го сезона (13 июня, Netflix)
«Хвост феи: 100-летний квест», сиквел (7 июля, TV Tokyo)
«Бэтмен: Рыцарь в плаще», ребут мультсериала из 1990-х (1 августа, Amazon Prime Video)