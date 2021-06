Спустя двадцать лет после нечаянного убийства в прямом эфире (речь идет о событиях сериала «Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge») самый неловкий английский телеведущий Алан Партридж все-таки вернулся в прайм-тайм. Еще невероятнее выглядит тот факт, что после шести серий чистого кринжа передачу «На этот раз с Аланом Партриджем» продлили еще и на второй сезон — и это несмотря на то, что соведущая в какой‑то момент ушла из студии со скандалом, а с Партриджем назначил зловещую встречу сам гендиректор Би-би-си.

Да, разумеется, Партридж — это вымышленный персонаж (его уже больше тридцати лет великолепно играет Стив Куган), однако создатели предлагают следить за его карьерными перипетиями как за реальной биографией — будь то эфиры на провинциальном радио («Mid Morning Matters with Alan Partridge») или опубликованная в виде осязаемого тома в твердой обложке автобиография («I, Partridge: We Need to Talk About Alan»). Впрочем, историю Партриджа едва ли можно назвать документально убедительной, эта вселенная скорее смешит своей несуразностью, невероятностью самого факта живучести этого недотепы в качестве профессионального, гм, журналиста.

Эфир «На этот раз с Аланом Партриджем» визуально ничем не отличается от реального эфира какого‑нибудь утреннего или вечернего шоу: то же ослепительно яркое освещение, те же пластиковые декорации и неестественные улыбки. Однако все эфирное пространство оказывается под завязку наполнено визуальными гэгами (соведущий Партриджа Саймон Дентон снова использует самый неэффективный в мире графический интерфейс для обратной связи с телезрителями), каламбурами (в одном из эфиров проходит благотворительная акция: Алан должен естественным образом ввернуть в монологи как можно больше названий песен Queen) и физической комедией (один из сегментов — натуральный немой слэпстик: Алан ведет репортаж из обители хранящих обет молчания монахов, где переживает нервный срыв в прямом эфире, оказавшись бессильным перед одной вечно закрывающейся перед носом дверью).

Увы, комедию Партриджа нельзя назвать актуальной: это скорее впечатляющий практикум по выверенным еще в 1990-е лекалам — модели шуток лишь продолжают идеи шоу «The Day Today», где впервые появился Партридж и из которого по итогу вышло пять номинированных на «Оскар» сценаристов (включая Армандо Ианнуччи и самого Кугана). Несмотря на богатый на новости прошедший год (коронавирус и Брексит, помните такие?), создатели как будто нарочно не касаются актуальной повестки (впрочем, Партридж явно держит в уме хештег #MeToo, иначе не объяснить его крайне неловкое общение со всеми коллегами женского пола). Символично также, что и новые комедийные голоса в шоу оказываются на заднем плане: во втором сезоне снимается виднейшая комедиантка нашего времени Наташа Деметриу, однако ее ни разу не показывают в кадре целиком.