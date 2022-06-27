Эпатажные, кровавые, ультрациничные и супернеполиткорректные «Пацаны», под завязку напичканные гипернасилием, сатирой в лоб и мерзостями разного уровня отвратительности, вернулись на 3-й сезон. Снобов просят не беспокоиться, фанатов кинокомикса — насторожиться.

Что было в прошлом сезоне Последний раз, когда мы видели команду Бутчера (Карл Урбан) и их заклятых врагов — корпоратизированную команду супергероев-селебрити во главе с эгоманьяком Хоумлендером, также известным как Патриот (Энтони Старр), — дела абсолютно вышли из-под чьего-либо контроля. Корпорация зла Vought, заправляющая многомиллиардным супергеройским бизнесом, очутилась в центре политического скандала. Все дело в том, что одна из участниц элитной группы супергероев «Семерка», Штормфронт (Ая Кэш), оказалась нестареющей столетней нацисткой , убежденной поклонницей идеи превосходства белых, попавшей в США из нацистской Германии в конце 1930-х. Скандальное открытие о нацистском прошлом Штормфронт не лучшим образом сказалось на рейтинге Хоумлендера, незадолго до этого публично заявившего о любовной связи с дискредитировавший себя супергероиней. К тому же «Пацаны» разжились видеозаписью, подтверждающей, что Хоумлендер хладнокровно обрек на гибель целый пассажирский самолет . Именно поэтому предводитель «Семерки» был вынужден позволить отобрать у него его сына Райана, появившегося на свет после того, как он изнасиловал жену Бутчера Бекку. Бекка неожиданно погибает в финале второго сезона в результате неосторожных действий собственного сына, который не успел научиться пользоваться своими суперспособностями. Сердце Бутчера разбито, но у него теперь есть Райан, о котором он обещает всячески заботиться. Финальное противостояние второго сезона не пожалело и Штормфронт, оставив от нее не больше, чем Оби-Ван Кеноби оставил от Энакина Скайуокера в конце «Мести ситхов». Изувеченную суперзлодейку увезли в неизвестном направлении.

Что происходит в 3-м сезоне В начале нового сезона, действие которого происходит спустя год после описанных выше событий, участников команды «Пацанов» разбросало в разные стороны . Хьюи (Джек Куэйд) в кои-то веки наслаждается тем, что больше не чувствует себя абсолютным лузером. Мало того, что их роман со Старлайт (Эрин Мориарти), чей супергеройский рейтинг теперь просто зашкаливает, стал достоянием общественности, так он еще и работает координатором Бюро по делам супергероев в компании с харизматичной конгрессвумен Викторией Ньюман (Клаудия Думит). Та, напомним, публично выступает против Vought, а на самом деле, как мы выяснили в самом конце предыдущего сезона, взрывает головы всем неугодным корпорации зла. В то время как Хьюи отсиживается в офисе, его бывший босс Бутчер впахивает в поле в компании старых друзей — Французика (Томер Капон) и Кимико (Карен Фукухара). Троица занимается отловом нашкодивших суперов, тщетно стараясь работать чисто. Несмотря на то, что бывшие участники команды «Пацанов» работают вместе, проблемы у них исключительно индивидуальные. Бутчер, боящийся за жизнь Райана, вынужден подчиняться приказам Бюро и мечтает найти способ расправиться с Хоумлендером. Французика не отпускает прошлое в лице зловещей предводительницы русской мафии (Катя Винтер), фанатеющей от Татьяны Булановой . Кимико вообще хочет со всем завязать, променять свои суперспособности на умение петь и укатить в Париж. Не лучшим образом обстоят дела и в стане врага. Связанный по рукам и ногам компроматом из самолета и упавшим ниже плинтуса народным рейтингом Хоумлендер оказался загнан в угол. Нетрудно представить, на что способен нарциссический психопат, расист и садист с супервозможностями, которого загнали в угол. Вместе с собой и своей погубленной репутацией он готов забрать и весь мир, спалив его дотла.

© Amazon Prime Video

Что нас не устраивает Все предыдущие шесть абзацев — это лишь краткий синопсис завязки 3-го сезона «Пацанов». За первые два сезона создатели сериала настолько плотно набили его побочными линиями и персонажами, что избежать сюжетной перегруженности в 3-м никак уже не получается. При этом они явно не собираются останавливаться на достигнутом. За первые пять эпизодов появился целый ряд новых персонажей, включая суперхомяка, прогрызающего своим оппонентам головы. Чрезмерность во всем. Вероятно этот девиз растянут во всю стену в сценарной комнате «Пацанов». Понятное дело, это касается не только количества персонажей и сюжетных линий. В 3-м сезоне в «Пацанах» все становится больше и масштабней. Каждый элемент — кинг-сайз. Но идет ли это на пользу сериалу и зрителям? Головы взрываются, кровь брызжет фонтаном, кишки и конечности летят в разные стороны, Хоумлендер становится еще более зловещим и отвратительным, а пошлости про члены и анусы вставляются в каждую сцену без разбора. Звание адского мэшапа «Хранителей» и «Южного Парка» «Пацаны» оправдывают на все сто. С трудом можно представить себе зрителя, который сможет выдерживать все это в течение восьми часов подряд. Одно успокаивает: новые серии «Пацанов» выходят раз в неделю. Но даже при таком дозированном виде не покидает ощущение, что забрел в клуб главных пошляков и садистов школы. Есть во всей этой чрезмерности что‑то от самодовольного, заплывшего жиром супергероя, почивающего на лаврах. Формула, когда‑то принесшая «Пацанам» успех, на этот раз дает сбой. Избитый, бородатый цинизм, залитый цистернами крови и прочими продуктами человеческой жизнедеятельности, становится в 3-м сезоне излишне навязчивым, нарочитым. Прямолинейная сатира — предсказуемой и беззубой. Все это считывается на раз и не вызывает ничего, кроме раздражения.

© Amazon Prime Video

И еще раз: что же не так Да, именно эти элементы и этот безжалостный максимализм и сделали «Пацанов» самым популярным продуктом стриминга Amazon. Но в этот раз при просмотре «Пацанов» почему‑то чувствуешь себя каким‑нибудь средневековым зевакой, зашедшим на центральную площадь города поглазеть на публичную казнь. Видимо, создатели сериала приняли решение довести успешную формулу до максимума: вреда не будет, глядишь, станем еще популярнее, уж точно не потеряем целевую аудиторию. Становится даже как‑то неловко. То ли за себя, потому что тебе продают залежалый товар в очень дорогой упаковке, то ли за сценаристов, которым приходится вкладывать в уста героев фразы, на которые способны разве что двоечники-второгодники, пытающиеся впечатлить ботанов с первых парт. Создатели сериала в компании с его исполнительным продюсером Сетом Рогеном, большим специалистом по совмещению простенькой сатиры и эпатажного юмора (см. «Корпорацию „Санта“»), как и главный антагонист сериала, похоже, совсем перестали бить себя по рукам и оглядываться на мнение извне, а просто используют первое, что подворачивается под руку. А именно — заезженные схемы и темы из предыдущих сезонов, доведенные до абсурд а. «Пацаны» продолжают гнуть свою линию. Это все та же старая добрая сатира на современное общество и усиливающиеся в нем националистические настроения, а также токсичную маскулинность и положение дел в современной поп-культуре — в частности, в массовом кино, бал в котором правит угрожающе расширяющаяся киновселенная Marvel. Причем от сериала явно именно этого и ждали — по крайней мере большинство американских рецензентов и зрителей остались довольны. Но совершенно непонятно, как можно закрывать глаза на то, как в 3-м сезоне сериал только и делает, что повторяет сам себя. Свежие идеи, похоже, закончились даже у «Пацанов».

«Пацаны» выходят на Amazon Prime Video