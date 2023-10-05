«Сопрано», «Наследники», «Прослушка»: Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

На третью строчку критики поставили «Наследников» благодаря уникальной особенности — в нем не за кого болеть и не за кого переживать. В то же время, по их мнению, сериал демонстрирует, как избыток денег и недостаток любви могут исковеркать душу, и находит человечность внутри несчастных героев Джереми Стронга, Сары Снук и Кирана Калкина. «Если задуматься об этом, „Наследники“ могут привести к пониманию того, как и почему наше капиталистическое общество кажется таким разбитым», — подытоживают авторы.