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«Сопрано», «Наследники», «Прослушка»: Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

Максим Саблин
Сегодня в 11:10

Критики The Hollywood Reporter назвали 50 лучших сериалов XXI века на данный момент. Три первых места в нем заняли «Безумцы», «Сопрано» и «Наследники».

Авторы признают, что составить этот список было тяжело, ведь каждый год выходят десятки и сотни телешоу. «Вполне вероятно, что мы не включили в список как минимум пять ваших любимых передач. Приносим свои извинения», — добавляют они.

В итоге в список попали только те проекты, которые шли в эфире после 31 декабря 1999 года — это позволило включить последние 5 сезонов «Сопрано» и второй сезон «Хулиганов и ботанов».

Также журналисты отмечают, что список ограничен лишь англоязычными шоу, так как достойно оценить и представить лучшие проекты из других стран было бы непросто.

Первую строчку в списке отдали «Безумцам». Критики обратили внимание, что сериал о маркетологах — гениях, которые определяют отношение к товарам и политикам, а также формируют культурные нарративы — представляет их ужасно несовершенными людьми на грани нервного срыва, а потому заставляет зрителей задаваться наиболее актуальными для этой эпохи телевидения и #MeToo вопросами.

Следом за ними расположился «Сопрано». THR выделяет труд шоураннера Дэвида Чейза в работе над характером Тони Сопрано. Зрители полюбили тревожного, жестокого и уязвимого антигероя, и без него не было бы персонажей «Во все тяжкие», «Безумцев» или «Щита». Кроме этого, сериал произвел кинематографическую революцию для малых экранов и сделал HBO узнаваемым мировым брендом.

На третью строчку критики поставили «Наследников» благодаря уникальной особенности — в нем не за кого болеть и не за кого переживать. В то же время, по их мнению, сериал демонстрирует, как избыток денег и недостаток любви могут исковеркать душу, и находит человечность внутри несчастных героев Джереми Стронга, Сары Снук и Кирана Калкина. «Если задуматься об этом, „Наследники“ могут привести к пониманию того, как и почему наше капиталистическое общество кажется таким разбитым», — подытоживают авторы.

Полный список:

  1. «Безумцы» (AMC, 2007–2015)
  2. «Сопрано» (HBO, 1999–2007)
  3. «Наследники» (HBO, 2018–2023)
  4. «Студия 30» (NBC, 2006–2013)
  5. «Прослушка» (HBO, 2002–2008)
  6. «Псы резервации» (FX/Hulu, 2021–2023)
  7. «Лучше звоните Солу» (AMC, 2015–2022)
  8. «Девочки» (HBO, 2012–2017)
  9. «Хулиганы и ботаны» (NBC, 1999–2000)
  10. «Конь Боджек» (Netflix, 2014–2020)
  11. «Ежедневное шоу» (Comedy Central, 1996–настоящее время)
  12. «Американцы» (FX, 2013–2018)
  13. «30 событий за 30 лет» (ESPN, 2009–настоящее время)
  14. «Просветленная» (HBO, 2011–2013)
  15. «Атланта» (FX, 2016–2022)
  16. «Во все тяжкие» (AMC, 2008–2013)
  17. «Остановись и гори» (AMC, 2014–2017)
  18. «Огни ночной пятницы» (NBC и The 101 Network, 2006–2011)
  19. «Ошибки прошлого» (SundanceTV, 2013–2016)
  20. «Пип шоу» (Channel 4, 2003–2015)
  21. «Дэдвуд» (HBO, 2004–2006)
  22. «Все к лучшему» (FX, 2016–2022)
  23. «Последний герой» (CBS, 2000–настоящее время)
  24. «Я могу уничтожить тебя» (BBC One и HBO, 2020)
  25. «Обзор» (Comedy Central, 2014–2017)
  26. «Звездный крейсер Галактика» (Sci-Fi/Syfy, 2003–2009)
  27. «Парки и зоны отдыха» (NBC, 2009–2015)
  28. «Полезные советы от Джона Уилсона» (HBO, 2020–2023)
  29. «Брод сити» (Comedy Central, 2014–2019)
  30. «Игра престолов» (HBO, 2011–2019)
  31. «Дрянь» (BBC Three и Amazon Prime Video, 2016–2019)
  32. «Вице-президент» (HBO, 2012–2019)
  33. «Оранжевый — хит сезона» (Netflix, 2013–2019)
  34. «Девственница» (The CW, 2014–2019)
  35. «Чернобыль» (HBO, 2019)
  36. «Щит» (FX, 2002–2008)
  37. «Чокнутая бывшая» (The CW, 2015–2018)
  38. «Братья по оружию» (HBO, 2001)
  39. «Двойка» (HBO, 2017–2019)
  40. «Белая ворона» (HBO, 2016–2021)
  41. «Грызня» (Netflix, 2023)
  42. «Станция „Одиннадцать“» (HBO Max, 2021)
  43. «Тайная кухня Энтони Бурдена» (CNN, 2013–2018)
  44. «Оставленные» (HBO, 2014–2017)
  45. «Корона» (Netflix, 2016–настоящее время)
  46. «Подземная железная дорога» (Amazon Prime, 2021)
  47. «Жизнь» (Starz, 2018–2020)
  48. «South Side» (Comedy Central и Max, 2019–2022)
  49. «Аватар: Последний маг воздуха» (Nickelodeon, 2005–2008)
  50. «Секс в большом городе» (HBO, 1998–2004)
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