«Сопрано», «Наследники», «Прослушка»: Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

Критики The Hollywood Reporter назвали 50 лучших сериалов XXI века на данный момент. Три первых места в нем заняли «Безумцы», «Сопрано» и «Наследники».
Авторы признают, что составить этот список было тяжело, ведь каждый год выходят десятки и сотни телешоу. «Вполне вероятно, что мы не включили в список как минимум пять ваших любимых передач. Приносим свои извинения», — добавляют они.
В итоге в список попали только те проекты, которые шли в эфире после 31 декабря 1999 года — это позволило включить последние 5 сезонов «Сопрано» и второй сезон «Хулиганов и ботанов».
Также журналисты отмечают, что список ограничен лишь англоязычными шоу, так как достойно оценить и представить лучшие проекты из других стран было бы непросто.
Первую строчку в списке отдали «Безумцам». Критики обратили внимание, что сериал о маркетологах — гениях, которые определяют отношение к товарам и политикам, а также формируют культурные нарративы — представляет их ужасно несовершенными людьми на грани нервного срыва, а потому заставляет зрителей задаваться наиболее актуальными для этой эпохи телевидения и #MeToo вопросами.
Следом за ними расположился «Сопрано». THR выделяет труд шоураннера Дэвида Чейза в работе над характером Тони Сопрано. Зрители полюбили тревожного, жестокого и уязвимого антигероя, и без него не было бы персонажей «Во все тяжкие», «Безумцев» или «Щита». Кроме этого, сериал произвел кинематографическую революцию для малых экранов и сделал HBO узнаваемым мировым брендом.
На третью строчку критики поставили «Наследников» благодаря уникальной особенности — в нем не за кого болеть и не за кого переживать. В то же время, по их мнению, сериал демонстрирует, как избыток денег и недостаток любви могут исковеркать душу, и находит человечность внутри несчастных героев Джереми Стронга, Сары Снук и Кирана Калкина. «Если задуматься об этом, „Наследники“ могут привести к пониманию того, как и почему наше капиталистическое общество кажется таким разбитым», — подытоживают авторы.
Полный список:
- «Безумцы» (AMC, 2007–2015)
- «Сопрано» (HBO, 1999–2007)
- «Наследники» (HBO, 2018–2023)
- «Студия 30» (NBC, 2006–2013)
- «Прослушка» (HBO, 2002–2008)
- «Псы резервации» (FX/Hulu, 2021–2023)
- «Лучше звоните Солу» (AMC, 2015–2022)
- «Девочки» (HBO, 2012–2017)
- «Хулиганы и ботаны» (NBC, 1999–2000)
- «Конь Боджек» (Netflix, 2014–2020)
- «Ежедневное шоу» (Comedy Central, 1996–настоящее время)
- «Американцы» (FX, 2013–2018)
- «30 событий за 30 лет» (ESPN, 2009–настоящее время)
- «Просветленная» (HBO, 2011–2013)
- «Атланта» (FX, 2016–2022)
- «Во все тяжкие» (AMC, 2008–2013)
- «Остановись и гори» (AMC, 2014–2017)
- «Огни ночной пятницы» (NBC и The 101 Network, 2006–2011)
- «Ошибки прошлого» (SundanceTV, 2013–2016)
- «Пип шоу» (Channel 4, 2003–2015)
- «Дэдвуд» (HBO, 2004–2006)
- «Все к лучшему» (FX, 2016–2022)
- «Последний герой» (CBS, 2000–настоящее время)
- «Я могу уничтожить тебя» (BBC One и HBO, 2020)
- «Обзор» (Comedy Central, 2014–2017)
- «Звездный крейсер Галактика» (Sci-Fi/Syfy, 2003–2009)
- «Парки и зоны отдыха» (NBC, 2009–2015)
- «Полезные советы от Джона Уилсона» (HBO, 2020–2023)
- «Брод сити» (Comedy Central, 2014–2019)
- «Игра престолов» (HBO, 2011–2019)
- «Дрянь» (BBC Three и Amazon Prime Video, 2016–2019)
- «Вице-президент» (HBO, 2012–2019)
- «Оранжевый — хит сезона» (Netflix, 2013–2019)
- «Девственница» (The CW, 2014–2019)
- «Чернобыль» (HBO, 2019)
- «Щит» (FX, 2002–2008)
- «Чокнутая бывшая» (The CW, 2015–2018)
- «Братья по оружию» (HBO, 2001)
- «Двойка» (HBO, 2017–2019)
- «Белая ворона» (HBO, 2016–2021)
- «Грызня» (Netflix, 2023)
- «Станция „Одиннадцать“» (HBO Max, 2021)
- «Тайная кухня Энтони Бурдена» (CNN, 2013–2018)
- «Оставленные» (HBO, 2014–2017)
- «Корона» (Netflix, 2016–настоящее время)
- «Подземная железная дорога» (Amazon Prime, 2021)
- «Жизнь» (Starz, 2018–2020)
- «South Side» (Comedy Central и Max, 2019–2022)
- «Аватар: Последний маг воздуха» (Nickelodeon, 2005–2008)
- «Секс в большом городе» (HBO, 1998–2004)