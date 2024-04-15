Соавтор «Шерлока» рассказал, что команда все еще хочет снять фильм по сериалу с Камбербатчем

«Люди думают, что можно просто взмахнуть палочкой. Но невероятно сложно заинтересовать людей и заставить снимать фильмы. Я помню, как разговаривал с Эдгаром Райтом о „Человеке-муравье“, в который он вложил восемь лет своей жизни, а затем не сделал этого. Восемь лет!» — добавил Гатисс.