Соавтор «Шерлока» рассказал, что команда все еще хочет снять фильм по сериалу с Камбербатчем

Соавтор и звезда сериала «Шерлок» Марк Гатисс рассказал, что он и команда, создавшая детективную драму, все еще хотят адаптировать проект для большого экрана. Об этом сообщает Deadline.
«Мы хотели бы снять фильм, но пытаться собрать всех вместе очень сложно», — сказал Гатисс. Он также добавил, что точный ответ по возможной ленте могут дать только Бенедикт Камбербатч и Мартин Фриман.
«Люди думают, что можно просто взмахнуть палочкой. Но невероятно сложно заинтересовать людей и заставить снимать фильмы. Я помню, как разговаривал с Эдгаром Райтом о „Человеке-муравье“, в который он вложил восемь лет своей жизни, а затем не сделал этого. Восемь лет!» — добавил Гатисс.
«Шерлок» — британский сериал, основанный на произведениях Артура Конан Дойла о детективе Шерлоке Холмсе. Авторами проекта стали Марк Гатисс и Стивен Моффат.
Премьера сериала состоялась в 2010-м, всего было выпущено четыре сезона. Проект получил признание за сценарий, актерскую игру и режиссеру. Он также был номинирован на множество наград, среди которых «Эмми», BAFTA TV и «Золотой глобус».